Реми принес "Лас-Пальмасу" победу над "Атлетиком"

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Реми принес "Лас-Пальмасу" победу над "Атлетиком"

В рамках 4-го тура испанской Примеры "Лас-Пальмас" переиграл "Атлетик".

"Лас-Пальмас" – "Атлетик" 1:0

Гол: Реми, 87 - 1:0

"Лас-Пальмас": Чичисола, Лемос, Кастельяно, Маседо, Химо Наварро, Аквилани, Кастельяно (Гомес, 84), Виера, Витоло (Реми, 64), Халилович (Таннане, 37), Кальери.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 63), Иньяки Уильямс, Итурраспе (Беньят, 87), Сабин Мерино (Адурис, 63), Микель Весга.

Предупреждения: Кальери (58), Лапорт (60), Таннане (63), Адурис (64), Микель Весга (77). | http://soccernews.ru

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