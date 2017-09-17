Реми принес "Лас-Пальмасу" победу над "Атлетиком"
В рамках 4-го тура испанской Примеры "Лас-Пальмас" переиграл "Атлетик".
"Лас-Пальмас" – "Атлетик" 1:0
Гол: Реми, 87 - 1:0
"Лас-Пальмас": Чичисола, Лемос, Кастельяно, Маседо, Химо Наварро, Аквилани, Кастельяно (Гомес, 84), Виера, Витоло (Реми, 64), Халилович (Таннане, 37), Кальери.
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Саборит, Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 63), Иньяки Уильямс, Итурраспе (Беньят, 87), Сабин Мерино (Адурис, 63), Микель Весга.
Предупреждения: Кальери (58), Лапорт (60), Таннане (63), Адурис (64), Микель Весга (77). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Севилья
|4
|10
|3
|Реал Сосьедад
|4
|9
|4
|Реал Мадрид
|4
|8
|5
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|6
|Атлетик Бильбао
|4
|7
|7
|Вильярреал
|4
|6
|8
|Леванте
|4
|6
|9
|Валенсия
|4
|6
|10
|Леганес
|4
|6
|11
|Лас Пальмас
|4
|6
|12
|Бетис
|4
|6
|13
|Эйбар
|4
|6
|14
|Хетафе
|4
|4
|15
|Жирона
|4
|4
|16
|Сельта Виго
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Малага
|4
|0
|20
|Алавес
|4
|0