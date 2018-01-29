Реми стал игроком "Хетафе"

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Реми стал игроком "Хетафе"

"Хетафе" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лас Пальмаса" Лоика Реми.

Речь идёт об аренде 31-летнего француза, который поссорился с главным тренером канарцев Пако Хемесом, до лета 2018 года.

В этом сезоне Реми сыграл за "Лас Пальмас" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

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