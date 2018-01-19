Реми: "Тренер "Лас-Пальмаса" относится ко мне как к мусору"



Французский нападающий "Лас-Пальмаса" Лоик Реми подверг критике главного тренера команды Пако Хемеса.

"Я всего на минуту опоздал на командный обед и меня вывели из состава. Хемес относится ко мне как к мусору. Я не собираюсь возвращаться в расположение клуба, так как тренер отнесся ко мне неуважительно. Я не могу сказать, что являюсь лидером команды. Но в то же время - я был лучшим бомбардиром клуба и меня внезапно отстранили", – приводит слова Реми Football Espana.

В этом сезоне 31-летний Реми провел за "Лас-Пальмас" 13 матчей и забил 6 голов.

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