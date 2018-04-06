Рэмси признан лучшим игроком недели в Лиге Европы



УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы по результатам голосования среди фанатов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Первое место занял полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи, за которого проголосовало 70% болельщиков. В матче с ЦСКА (4:1) хавбек отметился двумя голами.

Вторым стал нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн (17%), третье-четвертое места поделили Тимо Вернер ("РБ Лейпциг") и Сенад Лулич ("Лацио"), получившие по семь процентов голосов.

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