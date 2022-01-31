Рэмзи близок к уходу из "Ювентуса"

Фото: инстаграм Рэмзи\Автор неизвестен

Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в последний день январского трансферного окна.

Как сообщает инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн, хавбек находится в терминале частного аэропорта в Великобритании, собираясь решить, какое из 3 предложений принять, затем полетит в расположение клуба и пытается заключить сделку.

Отмечается, что он выбирает между 1 клубом АПЛ, хотя ранее уже отказал "Бернли", одним большим клубом и шотландским "Рейнджерс".

Ромео Агрести из Goal сообщается, что Рэмзи уже согласился перейти в "Рейнджерс".

А инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо пишут, что клубы уже согласовали аренду с правом выкупа.

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