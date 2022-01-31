Рэмзи близок к уходу из "Ювентуса"
Фото: инстаграм Рэмзи\Автор неизвестен
Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в последний день январского трансферного окна.
Как сообщает инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн, хавбек находится в терминале частного аэропорта в Великобритании, собираясь решить, какое из 3 предложений принять, затем полетит в расположение клуба и пытается заключить сделку.
Отмечается, что он выбирает между 1 клубом АПЛ, хотя ранее уже отказал "Бернли", одним большим клубом и шотландским "Рейнджерс".
Ромео Агрести из Goal сообщается, что Рэмзи уже согласился перейти в "Рейнджерс".
А инсайдеры Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо пишут, что клубы уже согласовали аренду с правом выкупа.
Также не пропустите: "Базель" согласовал аренду Чалова из ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семин высказался о сборной Польши
-
Деспотович негативно высказался о Казани
-
Лэмпард прокомментировал свое назначение в "Эвертон"
-
Официально: Фрэнк Лэмпард - главный тренер "Эвертона"
-
Мората останется в "Ювентусе"
-
Диавара близок к переходу в "Валенсию"
-
Обамеянг прилетел в Барселону
-
"Реал" надеется, что Холанд останется в "Боруссии" еще на год
-
Рэмзи близок к уходу из "Ювентуса"
-
"Эвертон" хочет арендовать Йовича
-
ПСЖ отказался от покупки Дембеле
-
Источник: Мбаппе подписал контракт с "Реалом"
-
Два английских клуба готовы заплатить большие деньги за Карраско
-
"Базель" согласовал аренду Чалова из ЦСКА
-
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл команде из Косово
-
Ларссон: "Под руководством Витории я провёл, наверное, худший отрезок в карьере"
-
"Ньюкасл" намерен купить трёх новичков в последний день трансферного окна
-
Официально: хавбек ЦСКА Бохинен продолжит карьеру в Италии
-
"Бенфика" выставила на трансфер украинца Яремчука
-
Ренату Санчеш ответил на предложение "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17