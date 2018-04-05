Рэмзи догнал лидера "Арсенала" этого сезона по системе "гол+пас"

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Рэмзи догнал лидера "Арсенала" этого сезона по системе "гол+пас"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи забил гол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА.

Футболист поучаствовал в 15 голах "канониров" в этом сезоне во всех турнирах (8 мячей и 7 голевых пасов).

По этому показателю Рэмзи догнал лидера "Арсенала" хавбека Месута Озила, у которого также 15 баллов за результативность (5+10).

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