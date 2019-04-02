Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл"

"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура АПЛ.

Победу команде принесли Аарон Рэмзи и Александр Ляказетт.

"Арсенал" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)

Гол: Рэмси, 30 - 1:0, Ляказетт, 83 - 2:0.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Езил (Мхитарян, 84), Рэмси (Эль-Нени, 67), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт, Ивоби (Обамеянг, 61).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Кенеди, 75), Хэйден (Ки Сон Ен, 67), Альмирон, Рондон, Перес (Муто, 77).

"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Ньюкасл" с 35 баллами расположился на 14 строчке.

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