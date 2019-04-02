Рэмзи и Ляказетт помогли "Арсеналу" обыграть "Ньюкасл"
"Арсенал" обыграл "Ньюкасл" в матче 32-го тура АПЛ.
Победу команде принесли Аарон Рэмзи и Александр Ляказетт.
"Арсенал" - "Ньюкасл" - 2:0 (1:0)
Гол: Рэмси, 30 - 1:0, Ляказетт, 83 - 2:0.
"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Езил (Мхитарян, 84), Рэмси (Эль-Нени, 67), Мэйтланд-Найлс, Гендузи, Ляказетт, Ивоби (Обамеянг, 61).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи (Кенеди, 75), Хэйден (Ки Сон Ен, 67), Альмирон, Рондон, Перес (Муто, 77).
"Арсенал" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. "Ньюкасл" с 35 баллами расположился на 14 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|31
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|31
|44
|8
|Лестер Сити
|32
|44
|9
|Эвертон
|32
|43
|10
|Уотфорд
|31
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|32
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14