Рэмзи играл в матче с ЦСКА с жутким порезом

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи получил очень болезненное повреждение в четвертьфинальном матче Лиги Европы с ЦСКА (2:2).

Футболисту порезали ногу бутсой во время одного из стыков. В итоге врачам пришлось поколдовать над ним и они частично закрыли рану металлическими скобами.

Фото: Рана Рэмзи.

Несмотря на эту травму Рэмзи доиграл матч до конца и сравнял счет в компенсированное время.

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