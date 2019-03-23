Рэмзи из-за травмы не сможет выступить за Уэльс в завтрашнем матче со Словакией

Теги аарон рэмзиуэльстравмысловакия

Рэмзи из-за травмы не сможет выступить за Уэльс в завтрашнем матче со Словакией

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи не сможет принять участие в матче квалификации Евро-2020 со Словакией, утверждает Sky Sports.

Рэмзи был травмирован в товарищеском матче между Уэльсом и Тринидад и Табаго, который прошел 20 марта. У футболиста диагностировали повреждение бедра. 

Для сборной Уэльса эта встреча станет первой в отборочном турнире. Словакия уже встречалась с Венгрией и обыграла сборную со счетом 2:0. 

Матч состоится 24 марта в Уэльсе. Начало - в 17:00 (мск).

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