Рэмзи из-за травмы выбыл до конца сезона. Он больше не сможет сыграть за "Арсенал"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона из-за травмы.

Напомним, футболист был травмирован в матче с "Наполи" в рамках Лиги Европы, который прошел 18 апреля.

"Мне грустно говорить об этом, но матч с "Наполи" был последним для меня в составе "Арсенала". К сожалению, из-за травмы я не смогу участвовать в оставшихся играх. Я очень огорчен.

Не все зависит от меня. Я хотел сказать спасибо болельщикам за поддержку", - написал Рэмзи в своем инстаграме.

Этим летом 28-летний валлиец перейдет в "Ювентус". В составе "Арсенала" Рэмзи провел 11 лет.

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