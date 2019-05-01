Рэмзи из-за травмы выбыл до конца сезона. Он больше не сможет сыграть за "Арсенал"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи не сможет участвовать в оставшихся матчах сезона из-за травмы.
Напомним, футболист был травмирован в матче с "Наполи" в рамках Лиги Европы, который прошел 18 апреля.
"Мне грустно говорить об этом, но матч с "Наполи" был последним для меня в составе "Арсенала". К сожалению, из-за травмы я не смогу участвовать в оставшихся играх. Я очень огорчен.
Не все зависит от меня. Я хотел сказать спасибо болельщикам за поддержку", - написал Рэмзи в своем инстаграме.
Этим летом 28-летний валлиец перейдет в "Ювентус". В составе "Арсенала" Рэмзи провел 11 лет.
А еще: Стали известны сроки восстановления Рэмзи| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14