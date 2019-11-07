Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота "Локомотива"

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Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота "Локомотива"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи принёс извинения своему партнёру по команде Криштиану Роналду за эпизод в начале матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Локомотива" (2:1).

Напомним, что португалец пробивал штрафной, вратарь "железнодорожников" Гильерме выронил мяч из рук и игровой снаряд летел в ворота, а валлийский хавбек практически с лицевой линии нанёс свой удар.

"Я думал, что вратарь намного ближе ко мне, что у него есть шанс нырнуть за мячом и вынести его. Мои инстинкты взяли верх, хотел, чтобы мяч наверняка пересёк линию. Я извинился перед Кришитану", - цитирует Рэмзи Goal.com.

34-летний Роналду в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

Не пропустите: Роналду поздравил игроков "Ювентуса" с выходом в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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