Рэмзи может перейти в "Кристал Пэлас". Его уговаривает Вийера

Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Валлийский хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи с высокой долей вероятности сменит клубную прописку уже в январское трансферное окно, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, полузащитник имеет возможность вернуться в АПЛ, так как интерес к нему проявляют несколько клубов.

Отмечается, что предложение игроку сборной Уэльса сделал "Кристал Пэлас". Главный тренер лондонского клуба Патрик Виейра лично уговаривает Рэмзи.

Ранее экс-полузащитник "Арсенала" уже ответил отказом на предложение "Бернли".

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