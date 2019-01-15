Рэмзи может перейти в "Ювентус" уже на этой неделе

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Рэмзи может перейти в "Ювентус" уже на этой неделе

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи перейдет в "Ювентус". Об этом сообщает Tuttosport.

Игрок уже согласовал контракт и перейдет в туринскую команду в пятницу, 18 января. В год зарплата валлийца составит - 7,5 миллиона евро.

Стоит отметить, что полной договоренности с "Арсеналом" пока не достиг.

В нынешнем сезоне Рэмзи участвовал в 19 играх, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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