Рэмзи может вернуться в АПЛ

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Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

В услугах игрока заинтересованы клубы Английской Премьер Лиги, среди которых называются "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Текущее соглашение валлийца со туринским клубом истекает в 2023 году.

Напомним, Рэмзи с 2008 по 2019 год выступал за лондонский "Арсенал".

Кроме того, одним из вариантов развития событий может стать включение "Ювентусом" полузащитника в сделку с "Эвертоном" по Мойзе Кину.

В текущем сезоне 30-летний футболист выходил на поле в 18 матчах Серии А. На его счету 2 забитых мяча и 4 голевые передачи.