Рэмзи может вернуться в АПЛ
Фото: Твиттер @aaronramsey
Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.
В услугах игрока заинтересованы клубы Английской Премьер Лиги, среди которых называются "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Текущее соглашение валлийца со туринским клубом истекает в 2023 году.
Напомним, Рэмзи с 2008 по 2019 год выступал за лондонский "Арсенал".
Кроме того, одним из вариантов развития событий может стать включение "Ювентусом" полузащитника в сделку с "Эвертоном" по Мойзе Кину.
В текущем сезоне 30-летний футболист выходил на поле в 18 матчах Серии А. На его счету 2 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Читать также: "Ювентус" намерен продать Рэмзи и уже нашел ему замену | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18