Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"

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Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи в инстаграме обратился к болельщикам "канониров".

Напомним, что из-за травмы футболист пропустит остаток сезона. Летом он перейдёт в "Ювентус", поэтому за лондонскую команду больше не сыграет.

"Мне очень грустно говорить, что матч против "Наполи" был для меня последним в футболке "Арсенала". К сожалению, в нём я получил травму, из-за которой пропущу оставшиеся матчи. Я очень расстроен тем, что не сыграю до конца сезона и не смогу выложиться на максимум, пока я остаюсь игроком "Арсенала". К сожалению, это зависит не от меня, но я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.

Это было увлекательное приключение, как на поле, так и за его пределами. За 11 лет так много случилось. Я был прыщавым мальчишкой, когда пришёл, а ухожу женатым мужчиной и отцом троих детей. Я полон гордости и хороших воспоминаний, которыми я буду дорожить. Нынешний уик-энд будет эмоциональным. Мой последний домашний матч. Я с нетерпением жду возможности увидеть вас и поблагодарить вас от чистого сердца за всё", - написал валлийский хавбек.

28-летний Рэмзи выступал за "Арсенал" с 2008 года, сыграл 369 матчей, забил 64 гола и сделал 65 ассистов. Сдавался в аренду "Кардиффу" и "Ноттингем Форест".

В составе "канониров" игрок стал обладателем шести трофеев - трёх Кубков и трёх Суперкубков Англии.

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