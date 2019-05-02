Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи в инстаграме обратился к болельщикам "канониров".
Напомним, что из-за травмы футболист пропустит остаток сезона. Летом он перейдёт в "Ювентус", поэтому за лондонскую команду больше не сыграет.
"Мне очень грустно говорить, что матч против "Наполи" был для меня последним в футболке "Арсенала". К сожалению, в нём я получил травму, из-за которой пропущу оставшиеся матчи. Я очень расстроен тем, что не сыграю до конца сезона и не смогу выложиться на максимум, пока я остаюсь игроком "Арсенала". К сожалению, это зависит не от меня, но я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.
Это было увлекательное приключение, как на поле, так и за его пределами. За 11 лет так много случилось. Я был прыщавым мальчишкой, когда пришёл, а ухожу женатым мужчиной и отцом троих детей. Я полон гордости и хороших воспоминаний, которыми я буду дорожить. Нынешний уик-энд будет эмоциональным. Мой последний домашний матч. Я с нетерпением жду возможности увидеть вас и поблагодарить вас от чистого сердца за всё", - написал валлийский хавбек.
28-летний Рэмзи выступал за "Арсенал" с 2008 года, сыграл 369 матчей, забил 64 гола и сделал 65 ассистов. Сдавался в аренду "Кардиффу" и "Ноттингем Форест".
В составе "канониров" игрок стал обладателем шести трофеев - трёх Кубков и трёх Суперкубков Англии.
Не пропустите: Озил: "Хочу остаться в "Арсенале". Я счастлив в этом клубе". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хавбек "Ливерпуля" выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче с "Барселоной"
-
Трабукки поставил Месси в один ряд с 9 великими мировыми деятелями
-
Рэмзи написал прощальное письмо болельщикам "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" нацелился на защитника "Страсбура"
-
Французский "Ним" пошутил над достижением Месси
-
Агент Касильяса: "Продолжение карьеры - это не то, о чём мы беспокоимся в настоящий момент"
-
Дель Боске: "Мечтаю поработать с Месси в сборной Испании"
-
Катарские владельцы могут избавиться от ПСЖ
-
Моуринью прокомментировал новость об инфаркте Касильяса
-
1
Дом хавбека "Барселоны" Артура ограбили во время матча с "Ливерпулем", брату футболиста угрожали отвёрткой
-
Три клуба ведут борьбу за Томаса Мюллера
-
2
СМИ узнали, какой арбитр обслужит ответный матч между "Ливерпулем" и "Барселоной"
-
"Барселона" - "Ливерпуль": Вальверде выставил самый возрастной стартовый состав команды в истории Лиги Чемпионов
-
Защитник "Манчестер Сити" отпраздновал неприличным жестом гол "Барселоны" в ворота "Ливерпуля"
-
Моуринью при выборе нового клуба будет ориентироваться на Клоппа и Гвардиолу
-
"Это преступление": Фердинанд раскритиковал ван Дейка за матч с "Барселоной"
-
Стало известно, когда Рауль возглавит "Кастилью"
-
1
Василий Уткин сравнил Месси с Богом
-
"Челси" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14