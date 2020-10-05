Рэмзи не поможет сборной Уэльса в матче с Англией

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи не сможет помочь сборной Уэльса в товарищеском матче со сборной Англии. Об этом сообщает пресс-служба команды

Встреча сборных состоится 8 октября на "Уэмбли".

Футболист пропустит встречу, так как у двух сотрудников "Ювентуса" был выявлен коронавирус. Клуб принял меры фидуциарной изоляции. Все игроки туринцев помещены в "пузырь", им запрещено контактировать с кем-то вне группы.

Пока не известно будет ли Рэмзи доступен к матчам Лиги наций против Ирландии и Болгарии.

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