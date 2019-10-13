Рэмзи не поможет Уэльсу в матче с Хорватией

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи не сыграет за сборную Уэльса в матче с Хорватией.

Сообщается, что валлиец пропустит игру из-за травмы. Ранее он пропускал матч со Словакией из-за повреждения приводящей мышцы.

Поединок между Уэльсом и Хорватией пройдет сегодня в 21:45 (мск).

В этом сезоне Рэмзи провел пять матчей и забил один гол.

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