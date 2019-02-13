Рэмзи отказал двум испанским грандам и только потом перешел в "Ювентус"

Перед тем как перейти в туринский клуб полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи, он отказал "Реалу", "Барселоне" и еще ряду клубов. Об этом сообщил репортёр BBC Sport.

"Реал", "Интер", ПСЖ, "Бавария" и "Барселона" вели переговоры по поводу трансфера игрока. Однако "Ювентус" был в приоритете с футбольной точки зрения. Вероятно, клуб предложил выгодное предложение с финансовой стороны", - отметил Орнштейн.

Аарон Рэмзи станет игроком "Ювентуса" 1 июля 2019 года, оклад игрока в туринском клубе будет более 23 миллионов евро.

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