Рэмзи отказал двум испанским грандам и только потом перешел в "Ювентус"

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Рэмзи отказал двум испанским грандам и только потом перешел в "Ювентус"

Перед тем как перейти в туринский клуб полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи, он отказал "Реалу", "Барселоне" и еще ряду клубовОб этом сообщил репортёр BBC Sport.

"Реал", "Интер", ПСЖ, "Бавария" и "Барселона" вели переговоры по поводу трансфера игрока. Однако "Ювентус" был в приоритете с футбольной точки зрения. Вероятно, клуб предложил выгодное предложение с финансовой стороны", - отметил Орнштейн.

Аарон Рэмзи станет игроком "Ювентуса" 1 июля 2019 года, оклад игрока в туринском клубе будет более 23 миллионов евро. 

А еще: Зарплата Рэмзи в "Ювентусе": появились новые данные| http://soccernews.ru

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Джуга
Джуга

Ну и дурень.

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