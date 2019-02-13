Рэмзи отказал двум испанским грандам и только потом перешел в "Ювентус"
Перед тем как перейти в туринский клуб полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи, он отказал "Реалу", "Барселоне" и еще ряду клубов. Об этом сообщил репортёр BBC Sport.
"Реал", "Интер", ПСЖ, "Бавария" и "Барселона" вели переговоры по поводу трансфера игрока. Однако "Ювентус" был в приоритете с футбольной точки зрения. Вероятно, клуб предложил выгодное предложение с финансовой стороны", - отметил Орнштейн.
Аарон Рэмзи станет игроком "Ювентуса" 1 июля 2019 года, оклад игрока в туринском клубе будет более 23 миллионов евро.
А еще: Зарплата Рэмзи в "Ювентусе": появились новые данные| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|21
|50
|2
|Бавария Мюнхен
|21
|45
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|42
|4
|РБ Лейпциг
|21
|38
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|6
|Байер Леверкузен
|21
|33
|7
|Вольфсбург
|21
|32
|8
|Герта
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|30
|10
|Вердер Бремен
|21
|30
|11
|Майнц 05
|21
|27
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|21
|25
|13
|Фрайбург
|21
|23
|14
|Шальке
|21
|22
|15
|Аугсбург
|21
|18
|16
|Штутгарт
|21
|15
|17
|Ганновер 96
|21
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|21
|12