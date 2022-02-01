Рэмзи перешел из "Ювентуса" в шотландский топ-клуб
Фото: твиттер "Рейнджерс"/Автор неизвестен
Валлийский полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи перешел в "Рейнджерс" из Глазго, сообщается на официальном сайте шотландского клуба.
"Рейнджерс" арендовал футболиста сроком на полгода с возможностью последующего выкупа.
31-летний Рэмзи выступал за "Ювентус" с 2019 года. Всего он провел за итальянский клуб 70 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Кардифф Сити", "Арсенал" и "Ноттингем Форест". За сборную Уэльса провел 71 матч и забил 20 мячей. 3-кратный обладатель Кубка Англии, 3-кратный обладатель Суперкубка Англии, чемпион Италии, обладатель Кубка Италии, обладатель Суперкубка Италии.
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