Рэмзи прокомментировал свое будущее

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Рэмзи прокомментировал свое будущее

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи рассказал о ходе переговоров по продлению соглашения с клубом.

"Посмотрим, что будет дальше, но мой агент и клуб еще ведут переговоры. Я не особо уверен, от чего это зависит, и я просто доверяю им обсудить и уладить эту ситуацию, однако мы пока не пришли к соглашению.

Мой агент и клуб пытаются договориться, но я не знаю, сколько времени это займет. Переговоры идут уже достаточное количество времени, но нам все равно нужно подождать. Время покажет" - приводит слова Рэмзи Sky Sports.

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