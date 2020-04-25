Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"
Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, как форвард Криштиану Роналду относится к нему и другим партнерам по команде.
"Помимо того, что Роналду невероятный футболист, он еще очень хороший человек. Он один из лучших в истории футбола. Я пошел в столовую после первой тренировки и он предложил мне сесть с ним рядом.
Мы много говорили, и это меня поразило, я сразу же расслабился. Роналду - невероятный человек. Он любит своих одноклубников и всегда выкладывается на тренировках", цитирует Рэмзи Football Italia.
Роналду перешел в "Ювенус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Ювентус
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|26
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|Интер Милан
|25
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|4
|Аталанта
|25
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|5
|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
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|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|26
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