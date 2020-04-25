Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"

2 Теги ювентускриштиану роналдуаарон рэмзи

Рэмзи рассказал, как Роналду относится к партнерам по "Ювентусу"

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, как форвард Криштиану Роналду относится к нему и другим партнерам по команде.

"Помимо того, что Роналду невероятный футболист, он еще очень хороший человек. Он один из лучших в истории футбола. Я пошел в столовую после первой тренировки и он предложил мне сесть с ним рядом.

Мы много говорили, и это меня поразило, я сразу же расслабился. Роналду - невероятный человек. Он любит своих одноклубников и всегда выкладывается на тренировках", цитирует Рэмзи Football Italia.

Роналду перешел в "Ювенус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что удивительно - никто из тех, с кем он играл, плохо не отзывается о нём.Лучший игрок в истории футбола!Похлопаем ему!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И он не ломает карьеры одноклубникам в отличие от ̶а̶г̶р̶е̶с̶с̶и̶в̶н̶о̶г̶о̶ ̶ч̶и̶п̶с̶о̶е̶д̶а̶ !

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