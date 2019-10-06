Игрок "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, какой в жизни форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает BBC.



"Роналду, как и все остальные, был очень гостеприимный, когда я пришел к "Ювентус". Он величайший футболист, но в жизни обычный парень. Он заставляет чувствовать, что вы говорите с другим человеком. В "Ювентусе" семейная атмосфера. У всех одна цель - выиграть трофеи", - сказал Рэмзи.

Напомним, 28-летний футболист перешел этим летом в "Ювентус" из "Арсенала" на правах свободного агента. В этом сезоне он выступал в 3 матчах Серии А, забив 1 гол.

Сегодня, 6 октября, "Ювентус" в рамках 7-го тура чемпионата Италии сыграет с "Интером". Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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