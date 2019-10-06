Рэмзи рассказал, какой в жизни форвард Криштиану Роналду
Игрок "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, какой в жизни форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает BBC.
"Роналду, как и все остальные, был очень гостеприимный, когда я пришел к "Ювентус". Он величайший футболист, но в жизни обычный парень. Он заставляет чувствовать, что вы говорите с другим человеком. В "Ювентусе" семейная атмосфера. У всех одна цель - выиграть трофеи", - сказал Рэмзи.
Напомним, 28-летний футболист перешел этим летом в "Ювентус" из "Арсенала" на правах свободного агента. В этом сезоне он выступал в 3 матчах Серии А, забив 1 гол.
Сегодня, 6 октября, "Ювентус" в рамках 7-го тура чемпионата Италии сыграет с "Интером". Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Хеллас Верона
|7
|9
|10
|Парма
|7
|9
|11
|Милан
|7
|9
|12
|Фиорентина
|6
|8
|13
|Болонья
|6
|8
|14
|Удинезе
|6
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|СПАЛ
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3