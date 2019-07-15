Рэмзи рассказал о сроках восстановления
Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, когда он восстановится после травмы.
"Я стараюсь изо всех сил, чтобы как можно быстрее приступить к тренировкам в общей группе. Когда я узнал об интересе "Ювентуса", то подумал, что это мечта. Меня хорошо приняли в команде. Не могу дождаться момента, когда смогу помогать команде.
Восстановление проходит хорошо, я набираю форму", - приводит слова Рэмзи официальный сайт клуба.
28-летний Рэмзи перешел в "Ювентус" в статусе свободного агента, после того, как завершился его контракт с "Арсеналом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17