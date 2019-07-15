Рэмзи рассказал о сроках восстановления



Валлийский полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи рассказал, когда он восстановится после травмы.

"Я стараюсь изо всех сил, чтобы как можно быстрее приступить к тренировкам в общей группе. Когда я узнал об интересе "Ювентуса", то подумал, что это мечта. Меня хорошо приняли в команде. Не могу дождаться момента, когда смогу помогать команде.

Восстановление проходит хорошо, я набираю форму", - приводит слова Рэмзи официальный сайт клуба.

28-летний Рэмзи перешел в "Ювентус" в статусе свободного агента, после того, как завершился его контракт с "Арсеналом".

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