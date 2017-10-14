Рэмзи рискует пропустить матч с "Уотфордом"

Участие полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмзи в матче восьмого тура АПЛ против "Уотфорда" находится под вопросом.

26-летний валлиец пропустил предматчевую тренировку, поэтому пока неизвестно, сможет ли он выйти на поле.

Напомним, что матч "Уотфорд" - "Арсенал" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

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