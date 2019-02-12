Рэмзи сделал яркое заявление об уходе из "Арсенала"

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Рэмзи сделал яркое заявление об уходе из "Арсенала"

Валлийский полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмзи сделал яркое заявление об уходе из лондонского клуба.

"Вы уже, наверное, слышали, что я согласовал предварительный контракт с "Ювентусом". Я хочу сделать заявление для всех болельщиков "Арсенала", которые всё это время были преданными и максимально поддерживали меня. Вы приняли меня подростком, пережили вместе со мной взлёты и падения. После 11 невероятных лет я покидаю Северный Лондон с тяжёлым сердцем. Я буду и дальше отдавать всего себя команде. Надеюсь здорово завершить сезон, прежде чем открыть новую главу в Турине. С наилучшими пожеланиями, Аарон" - написал Рэмзи в своём инстаграме.

28-летний Рэмзи выступает за "Арсенал" с 2008 года, сыграл 359 матчей, забил 61 гол и сделал 64 ассиста.

Следующим летом контракт хавбека с "канонирами" истечёт и он на правах свободного агента перейдёт в "Ювентус".

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