Рэмзи сказал "Ювентусу" о своем желании покинуть клуб
Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен
Как сообщает Tuttosport, полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи намерен покинуть "Ювентус".
По информации источника, он уже проинформировал туринский клуб о своем намерении.
Отмечается, что "Ювентус" не собирается удерживать 30-летнего валлийца.
В прошедшем сезоне Рэмзи провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
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