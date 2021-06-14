Рэмзи сказал "Ювентусу" о своем желании покинуть клуб

Фото: инстаграм Рэмзи/Автор неизвестен

Как сообщает Tuttosport, полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмзи намерен покинуть "Ювентус".

По информации источника, он уже проинформировал туринский клуб о своем намерении.

Отмечается, что "Ювентус" не собирается удерживать 30-летнего валлийца.

В прошедшем сезоне Рэмзи провел 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

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