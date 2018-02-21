Рэмзи, скорее всего, пропустит финал Кубка Лиги

Хавбек "Арсенала" Аарон Рэмзи, вероятно, не сыграет в финале Кубка Лиги.

Как сообщает The Sun, игрок все еще не восстановился от повреждения паха и наставник "канониров" Арсен Венгер не хочет рисковать здоровьем футболиста.

Отмечается, что у Рэмзи есть шанс попасть на лавку запасных.

Напомним, что финальный матч Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" состоится 25 февраля.

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