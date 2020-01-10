Рэмзи сравнил Серию А и АПЛ

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Рэмзи сравнил Серию А и АПЛ

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи сравнил Серию А и АПЛ. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Напомним, в чемпионате Англии футболист выступал за "Арсенал" и "Кардифф Сити".

"В Серии А намного больше тактики, чем в Премьер-Лиге. Команды чаще всего защищаются, поэтому нужно использовать несколько способов, чтобы пройти защитников.

В АПЛ больше пространства и выше интенсивность, приходится чаще оглядываться. Меня впечатляет Серия А, как с технической точки зрения, так и качественной", - сказал Рэмзи.

В текущем розыгрыше 29-летний футболист участвовал в 14 матчах, отметившись 2 голами.

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