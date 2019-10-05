Рэмзи высказался о человеческих качествах Роналду

Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.

"Когда я впервые встретился с Роналду, он был таким же, как и остальные. Очень приветливый. Криштиану - один из лучших на поле, но обычный человек в жизни. У нас в клубе семейная атмосфера, все сосредоточены на работе", - цитирует Рэмзи ВВС.

Напомним, что валлиец перешёл в "Ювентус" минувшим летом из "Арсенала" на правах свободного агента.

Роналду присоединился к "старой синьоре" годом ранее. Его купили у "Реала" за 117 миллионов евро. В активе португальца 32 гола и 10 ассистов в 50 матчах.

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