Рэмзи высказался о человеческих качествах Роналду
Полузащитник туринского "Ювентуса" Аарон Рэмзи поделился мнением о партнёре по команде Криштиану Роналду.
"Когда я впервые встретился с Роналду, он был таким же, как и остальные. Очень приветливый. Криштиану - один из лучших на поле, но обычный человек в жизни. У нас в клубе семейная атмосфера, все сосредоточены на работе", - цитирует Рэмзи ВВС.
Напомним, что валлиец перешёл в "Ювентус" минувшим летом из "Арсенала" на правах свободного агента.
Роналду присоединился к "старой синьоре" годом ранее. Его купили у "Реала" за 117 миллионов евро. В активе португальца 32 гола и 10 ассистов в 50 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
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|6
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|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|6
|9
|9
|Парма
|6
|9
|10
|Фиорентина
|6
|8
|11
|Болонья
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|7
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3