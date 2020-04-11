Рэмзи ярко высказался о Роналду

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Рэмзи ярко высказался о Роналду

Хавбек "Ювентуса" Аарон Рэмзи в прямом эфире в инстаграме рассказал, что думает о товарище по команде нападающем Криштиану Роналду.

"Он невероятный атлет. Он первым приходит в тренажерный зал, первым проходит весь цикл упражнений и выходит на поле.

Он хочет выигрывать каждый матч, каждую даже незначительную игру. Он победитель.

Он один из величайших в истории футбола", - сказал Рэмзи.

В этом сезоне португалец провел 22 игры в Серии А, забив 21 гол и сделав 3 ассиста.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лео опять воды намутил, а отдуваться придёться Барто и руководству в целом! Сколько это ещё будет продолжаться? Да выдворите наконец-то этe метровую шавку и весь старый гарем вместе с ним с команды, а то так и будем пробивать очередное дно каждый сезон, и это господа ещё без соревнований в связи с пандимией, так бы очередной обсёр от условного Наполи обсуждали, и шансы картонного лидера на очередной липовый ЗМ! Мда... Visca el Barca!

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