Рэмзи забил 50-й гол за "Арсенал"

Хавбек лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи поразил ворота "Суонси" в матче десятого тура АПЛ.

Как сообщает Squawka, этот гол стал для 26-летнего валлийца 50-м в составе "канониров".

Рэмзи забил 32 гола в Премьер-лиге, 7 - в Кубке Англии и 11 - в Лиге Чемпионов.

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