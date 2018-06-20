Ренар недоволен судейством в матче с Португалией

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар дал комментарии после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Португалии.

"Я не разочарован игрой своей команды. Я очень доволен и горжусь своими игроками. но есть вещи, с которыми ничего не поделаешь. Мы показали, что умеем играть в футбол. Мы действовали эффективно, играли в атакующий футбол, рисковали. В Москве чувствовали, будто играем в Касабланке. Уверен, что футболисты должны гордится собой.

А вообще посмотрите на угловой португальцев. Посмотрите, что делал третий номер. Проведите анализ и напишите правду. Посмотрите и повторы других моментов. Нарушения должны фиксироваться. Могу сказать, что там углового не должно было быть, там должен был быть удар от ворот" - сказал Ренар.

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