Ренато Аугусто отыграл один гол в матче Бразилия - Бельгия

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Ренато Аугусто отыграл один гол в матче Бразилия - Бельгия

Сборная Бразилии отыграла один гол в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Бельгии.

На 76-й минуте встречи полузащитник "селесао" Ренато Аугусто замкнул ударом головой гениальный пас Филиппе Коутиньо.

Не пропустите: Печальная статистика: сборная Бразилии всего раз побеждала на Чемпионате Мира, уступая в два гола по ходу матча. | http://soccernews.ru

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