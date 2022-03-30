Ренату Санчеш хочет получать 5 миллионов в "Милане"
Фото: твиттер Санчеша\Автор неизвестен
"Милан" продолжает вести переговоры относительно трансфера португальского полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша, сообщает портал MilanNews.
По информации источника, сумма трансфера уже согласована и составит около 20 миллионов евро, а сейчас миланцы налаживают контакты с агентом футболиста Жорже Мендешем, чтобы обсудить условия личного контракта.
Отмечается, что сам португалец хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год. "Милан" хочет снизить постоянную зарплату игрока, но добавить в него бонусы.
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|Милан
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|26
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
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|Сампдория
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|18
|Лечче
|27
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|СПАЛ
|26
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