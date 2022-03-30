Ренату Санчеш хочет получать 5 миллионов в "Милане"

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Ренату Санчеш хочет получать 5 миллионов в "Милане"

Фото: твиттер Санчеша\Автор неизвестен

"Милан" продолжает вести переговоры относительно трансфера португальского полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша, сообщает портал MilanNews.

По информации источника, сумма трансфера уже согласована и составит около 20 миллионов евро, а сейчас миланцы налаживают контакты с агентом футболиста Жорже Мендешем, чтобы обсудить условия личного контракта.

Отмечается, что сам португалец хочет зарабатывать 5 миллионов евро в год. "Милан" хочет снизить постоянную зарплату игрока, но добавить в него бонусы.

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