Ренату Санчеш имеет два варианта продолжения карьеры

Теги бенфикамиланбавария мюнхенренату санчеш

Ренату Санчеш имеет два варианта продолжения карьеры

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш имеет два варианта продолжения карьеры, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в услугах 20-летнего португальца заинтересованы "Милан" и его бывший клуб "Бенфика".

Напомним, что прошлый сезон Санчеш провёл на правах аренды в "Суонси", сыграл 15 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Милан" не отпустил Бонуччи в ПСЖ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов