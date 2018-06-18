Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш имеет два варианта продолжения карьеры, сообщает A Bola.

По сведениям издания, в услугах 20-летнего португальца заинтересованы "Милан" и его бывший клуб "Бенфика".

Напомним, что прошлый сезон Санчеш провёл на правах аренды в "Суонси", сыграл 15 матчей и сделал 1 ассист.

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