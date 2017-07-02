Ренату Санчеш извинился за выложенное в соцсетях видео

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Ренату Санчеш извинился за выложенное в соцсетях видео

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш попросил прощения у болельщиков за выложенное в соцсетях видео.

"Есть шутки, которые говорят о хорошем чувстве юмора, а другие шутки неприятны. Я должен извиниться не только за отсутствие вкуса, но и за необдуманное решение, пусть это и случилось в атмосфере праздника в узком кругу.

Уверяю вас, что я всегда буду стараться на поле и за его пределами быть образцовым профессионалом. Этот случай послужит мне уроком на будущее" - приводит слова Саншеша O Jogo.

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