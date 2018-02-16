Ренату Санчеш может вернуться через несколько недель

Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял рассказал о сроках восстановления португальского полузащитника Ренату Санчеша.

"Вначале существовали опасения, что Санчеш пропустит длительный срок. Но я думаю, что Ренату вернутся в марте. Он восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось", - приводит слова Карвальяла Goal.

В этом сезоне 20-летний Санчеш провел за "Суонси" 15 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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