Ренату Санчеш может вернуться в "Баварию"

Фото твиттер Ренату Санчеша

"Бавария" готова активировать пункт о первоочередном праве выкупа полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша.

По информации The Sun, в мюнхенском клубе впечатлены игрой 23-летнего футболиста в матчах Евро-2020.

"Бавария" может вернуть португальского хавбека за 29 миллионов евро.

Санчеш выступал за "ротен" с 2016 по 2019 год, после чего был продан "Лиллю" за 20 миллионов.

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