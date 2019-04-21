Ренату Санчеш не может определиться со своим будущим
Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш недоволен своим положением в клубе.
"Я хочу больше времени проводить на поле, пять минут - это мало. Все в команде знают, что я на все 100 процентов выкладываюсь на тренировках. Не знаю, что будет для меня лучше - уйти в аренду или совсем покинуть "Баварию". Я просто хочу больше играть и не важно в каком чемпионате", - приводит слова Санчеша iMiaSanMia.
В этом сезоне Санчеш принял участие в 23 матчах, забил один гол и отдал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Майнц 05
|30
|36
|12
|Герта
|29
|35
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14