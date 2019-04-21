Ренату Санчеш не может определиться со своим будущим

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш недоволен своим положением в клубе.

"Я хочу больше времени проводить на поле, пять минут - это мало. Все в команде знают, что я на все 100 процентов выкладываюсь на тренировках. Не знаю, что будет для меня лучше - уйти в аренду или совсем покинуть "Баварию". Я просто хочу больше играть и не важно в каком чемпионате", - приводит слова Санчеша iMiaSanMia.

В этом сезоне Санчеш принял участие в 23 матчах, забил один гол и отдал два ассиста.

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