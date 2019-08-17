Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"

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Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш принял важное решение о своём будущем в мюнхенском клубе.

Как сообщает Bild, португальский хавбек намерен сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

21-летний футболист недоволен количеством игровой практики. Более того, он опасается, что после перехода Филиппе Коутиньо вовсе угодит в глухой запас.

"Бавария" купила Санчеша летом 2016 года у "Бенфики" за 35 миллионов евро. С тех пор игрок провёл 53 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Сдавался в аренду "Суонси".

Его контракт с "ротен" рассчитан до июня 2021 года, а рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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