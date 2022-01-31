Ренату Санчеш ответил на предложение "Милана"

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Ренату Санчеш ответил на предложение "Милана"

Фото твиттер Ренату Санчеша

Полузащитник "Лилля" Ренату Санчеш отказался переходить в "Милан", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, португалец не захотел присоединяться к "россонери", несмотря на достигнутую договорённость между клубами.

"Милан" был готов заплатить около 25 миллионов евро за хавбека, чей контракт с "догами" рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Санчеш сыграл за "Лилль" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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