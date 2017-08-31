Ренату Санчеш стал игроком "Суонси"

"Суонси" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша.

Как и сообщалось ранее, "лебеди" арендовали 20-летнего португальца на один сезон. Другие детали трансфера неизвестны.

Санчеш выступает за "Баварию" с лета 2016 года, сыграл 26 матчей, результативными действиями не отличался. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года. | http://soccernews.ru