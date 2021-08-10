Ренату Санчеш заинтересовал два топ-клуба

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Ренату Санчеш заинтересовал два топ-клубаФото: инстаграм Санчеша/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии и французского "Лилля" Ренату Санчеш может перейти в европейский топ-клуб.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Барселона" и "Ливерпуль" продолжают следить за ситуацией с футболистом.

По информации источника, стоимость португальца равняется 40 миллионам евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что каталонский гранд договорился с хавбеком о личном контракте.

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