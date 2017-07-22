Рэндолф стал игроком "Мидлсбро"

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Рэндолф стал игроком "Мидлсбро"

"Мидлсбро" на своём официальном сайте объявил о переходе вратаря "Вест Хэма" Даррена Рэндолфа.

Как и сообщалось ранее, сумма трансфера составила 5,6 миллионов евро. 30-летний страж ворот поставил подпись под контрактом до лета 2021 года.

Рэндолф выступал за "Вест Хэм" с 2015 года, сыграл 42 матча и пропустил 61 гол. | http://soccernews.ru

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