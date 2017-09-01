"Ренн" арендовал хавбека "Сандерленда"

"Ренн" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Сандерленда" Вахби Хазри.

"Красно-чёрные" арендовали 26-летнего тунисца без права последующего выкупа.

Хазри выступает за "Сандерленд" с 2016 года, сыграл 42 матча и забил 3 гола.

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