"Ренн" – "Бордо" - 1:0 (обзор)

Теги реннбордо

"Ренн" – "Бордо" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура французской Лиги 1 между "Ренном" и "Бордо".

Не пропустите: Автогол Тулалана принёс "Ренну" победу над "Бордо". | http://soccernews.ru

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