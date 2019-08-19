"Ренн" чаще всех побеждал ПСЖ в Лиге 1 за последние 10 лет

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"Ренн" чаще всех побеждал ПСЖ в Лиге 1 за последние 10 лет

В рамках второго тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях потерпел поражение от "Ренна" со счётом 1:2.

Как сообщает Opta, "красно-чёрные" чаще всех обыгрывали парижан в Лиге 1 за последние 10 лет.

В активе "Ренна" за указанный период 5 побед в 19 играх.

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