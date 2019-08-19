"Ренн" чаще всех побеждал ПСЖ в Лиге 1 за последние 10 лет
В рамках второго тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях потерпел поражение от "Ренна" со счётом 1:2.
Как сообщает Opta, "красно-чёрные" чаще всех обыгрывали парижан в Лиге 1 за последние 10 лет.
В активе "Ренна" за указанный период 5 побед в 19 играх.
Не пропустите: ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции. | http://soccernews.ru
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