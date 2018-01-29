"Ренн" договорился о трансфере форварда "Вест Хэма"

Теги ренндиафра саковест хэм юнайтед

"Ренн" договорился о трансфере форварда "Вест Хэма""Ренн" подпишет форварда "Вест Хэма" Диафра Сако.

Французский клуб заплатит лондонцам более 5 миллионов евро за футболиста.

По информации СМИ, "Вест Хэм" приобретет нападающего "Краснодара" Федора Смолова в том случае, если Сако покинет команду. 

Читайте: Форвард "Вест Хэма" Сако может перейти в "Бешикташ" | http://soccernews.ru

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