"Ренн" договорился о трансфере форварда "Вест Хэма"

"Ренн" подпишет форварда "Вест Хэма" Диафра Сако.

Французский клуб заплатит лондонцам более 5 миллионов евро за футболиста.

По информации СМИ, "Вест Хэм" приобретет нападающего "Краснодара" Федора Смолова в том случае, если Сако покинет команду.

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