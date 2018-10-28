"Ренн" дома проиграл "Реймсу"

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"Ренн" дома проиграл "Реймсу"

В 11-м туре французской Лиги 1 "Ренн" проиграл на своем поле "Реймсу". Победу команде принес дубль нападающего Реми Удена на 16-й и 53-й минутах.

"Ренн" - "Реймс" - 0:2.

Голы: Уден, 16 - 0:1, Уден, 53 - 0:2.

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