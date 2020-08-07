"Ренн" хочет усилиться хавбеком "Баварии"

"Ренн" нацелился на полузащитника "Баварии" Хави Мартинеса, утверждает Kicker.

По сведениям издания, французский клуб хочет усилиться перед стартом следующего розыгрыша Лиги Чемпионов и считает 31-летнего футболиста хорошим вариантом.

Испанец в последнее время редко выходит на поле, поэтому может согласиться на смену команды.

В этом сезоне Мартинес провёл за "Баварию" 23 матча, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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